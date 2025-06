L’Olimpia riaprirà entro il 2028 Ma il restyling costerà il doppio

La piscina Olimpia riaprirà finalmente entro il 2028, ma il sogno di un impianto rinnovato ha un prezzo: quasi il doppio delle aspettative iniziali. In un'epoca in cui il benessere e la sostenibilità sono al centro del dibattito pubblico, è fondamentale investire in infrastrutture per la comunità. Riuscirà questa nuova Olimpia a diventare un simbolo di rinascita per la città? Scopriamo insieme se sarà davvero "buona la terza".

Buona la terza. Forse. Il Comune ha deciso di mettere altre risorse nella piscina Olimpia, chiusa ormai da anni e in attesa di riqualificazione. Avrebbe dovuto tornare in funzione nel 2023 e costare "solo" 2,7 milioni di euro. Invece, dalle casse pubbliche ne usciranno in totale quasi cinque. L’amministrazione ha infatti vincolato altri 2,3 milioni alla ristrutturazione dell’impianto natatorio: fondi che si aggiungono a quelli già stanziati e coperti a bilancio. È l’ultimo capitolo di una storia travagliata che ha visto progetto e modalità rimaneggiati ben tre volte. In principio doveva essere l’operatore H20 a sobbarcarsi restyling e gestione delle due piscine coperte, la Olimpia e la De Gregorio di via Saint Denis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Olimpia riaprirà entro il 2028. Ma il restyling costerà il doppio

