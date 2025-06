Lois Boisson | la rivelazione francese del Roland Garros 2025

Nel cuore pulsante del Roland Garros 2025, Lois Boisson si erge come la stella emergente del tennis francese. In un torneo che celebra la resilienza e il talento, questa giovane tennista ha catturato l'attenzione di tutti, diventando l'ultima speranza di vittoria per i fan di casa. Con il suo carisma contagioso e colpi che sembrano danzare sul campo, Boisson rappresenta la nuova generazione pronta a riscrivere la storia del tennis. Scopriamo chi è realmente questa promessa del tennis

Lois Boisson è la grande sorpresa del Roland Garros 2025. La giovane tennista francese è l'unica rappresentante di casa ancora in gara tra singolare maschile e femminile, e sta incantando il pubblico di Parigi con prestazioni sorprendenti e un carisma fuori dal comune. Ma chi è Lois Boisson e perché tutti parlano di lei? Chi è Lois Boisson, la tennista rivelazione del Roland Garros?. Nata nel 2003, Lois Boisson è una tennista francese salita alla ribalta durante il Roland Garros 2025. Prima dello Slam parigino, occupava la posizione numero 361 del ranking WTA, ma è riuscita ad approdare ai quarti di finale battendo, una dopo l'altra, avversarie ben più quotate.

Il deodorante, un lungo infortunio e il basket: chi è Lois Boisson, la francese che sta facendo un miracolo al Roland Garros - Lois Boisson, la giovane promessa del tennis francese, sta scrivendo la sua favola al Roland Garros 2025.

La vittoria in 4 set di Bublik su Draper e quella di Lois Boisson su Jessica Pegula: a Parigi le sorprese non finiscono mai. ? Alessandro Molteni #RolandGarros Tweet live su X

? ATTENTI ALLA PALLINA ? Servizio da dimenticare per la francese, Lois Boisson, che spedisce direttamente la pallina in tribuna #Tennis #RolandGarros #Boisson Tweet live su X