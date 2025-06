Lois Boisson chi è la tennista figlia d’arte che ha ‘stregato’ il Roland Garros

Lois Boisson, la sorprendente tennista francese del Roland Garros 2025, sta conquistando il cuore del pubblico parigino con il suo talento e la sua grinta. Figlia d'arte, rappresenta la nuova generazione di atleti che stanno riscrivendo le regole del tennis. Il suo percorso, partito dalla posizione numero 361 del ranking Wta, è un chiaro esempio di come il duro lavoro e la passione possano portare a risultati straordinari. Chi sarà il prossimo campione?

(Adnkronos) – Lois Boisson è la sorpresa del Roland Garros 2025. L’unica tennista di casa rimasta in gara tra singolare maschile e femminile sta stupendo in questi giorni il pubblico di Parigi. In campo e non solo. Ma chi è Lois Boisson? Nata nel 2003, la francese occupava la posizione numero 361 del ranking Wta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lois Boisson, chi è la tennista figlia d’arte che ha ‘stregato’ il Roland Garros

Scopri altri approfondimenti

Il deodorante, un lungo infortunio e il basket: chi è Lois Boisson, la francese che sta facendo un miracolo al Roland Garros - Lois Boisson, la giovane promessa del tennis francese, sta scrivendo la sua favola al Roland Garros 2025.

Segui queste discussioni su X

La vittoria in 4 set di Bublik su Draper e quella di Lois Boisson su Jessica Pegula: a Parigi le sorprese non finiscono mai. ? Alessandro Molteni #RolandGarros Tweet live su X

? ATTENTI ALLA PALLINA ? Servizio da dimenticare per la francese, Lois Boisson, che spedisce direttamente la pallina in tribuna #Tennis #RolandGarros #Boisson Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Lois Boisson, chi è la tennista figlia d'arte che ha 'stregato' il Roland Garros

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - Lois Boisson è la sorpresa del Roland Garros 2025. L’unica tennista di casa rimasta in gara tra singolare maschile e femminile sta stupendo in questi giorni il pubblico di Parigi. In cam ...

Francia applaude Boisson, da n.361 a quarti Roland Garros

Lo riporta ansa.it: Dal numero 361 del ranking Wta a possibile semifinalista del Roland Garros.

La favola di Lois Boisson: la n°361 del mondo elimina la n°3 Jessica Pegula e va ai quarti di finale

Lo riporta eurosport.it: ROLAND GARROS - Prosegue l'incredibile storia della wild card francese Lois Boisson: la n°361 del mondo elimina Jessica Pegula con una vittoria in ...