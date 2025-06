Lo Zen avrà una scuola materna rinnovata consegnati i lavori per adeguare il plesso Sciascia

Il quartiere Zen si prepara a un nuovo inizio con la ristrutturazione della scuola materna Sciascia, un segnale forte di rinascita per la comunità. Con lavori finalmente completati, i bambini avranno uno spazio sicuro e moderno per crescere e apprendere. Questo progetto non solo risponde agli standard di legge, ma rappresenta anche un passo importante verso una maggiore inclusione sociale e opportunità per le nuove generazioni. Una vera e propria rivoluzione educativa!

Lo Zen avrà una scuola materna rinnovata e conforme a tutti gli standard previsti per legge. Sono stati infatti consegnati, alla presenza dell'assessore all'Istruzione Aristide Tamajo, i lavori di manutenzione straordinaria del plesso Sciascia di via Adamo Smith.

