Lo stop della Cina sulle terre rare rischia di mandare in tilt il settore automobilistico globale

Il blocco cinese sulle terre rare potrebbe trasformarsi in una tempesta perfetta per il settore automobilistico globale. Questi materiali, essenziali per la transizione verso veicoli elettrici, sono ora a rischio. Con la tensione commerciale che torna a crescere, i costruttori potrebbero trovarsi a fronteggiare ritardi e costi insostenibili. È un campanello d'allarme: l'innovazione sostenibile è più fragile di quanto pensassimo!

La tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti potrebbe presto naufragare. Al centro del nuovo scontro c'è il blocco imposto da Pechino sulle esportazioni di terre rare, materiali fondamentali per l'industria tecnologica e automobilistica globale. La mossa ha già generato ritardi nelle forniture e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Lo stop della Cina sulle terre rare rischia di mandare in tilt il settore automobilistico globale

