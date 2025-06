Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 97 punti

Buone notizie per i risparmiatori italiani: lo spread tra Btp e Bund è sceso a 96,9 punti, il livello più basso in un anno! Questo potrebbe segnalare un ritorno alla fiducia negli investimenti italiani. Con il rendimento dei titoli di Stato al 3,47%, gli investitori iniziano a vedere l'Italia come un'opzione allettante nel panorama europeo. Quale impatto avrà questa tendenza sul mercato immobiliare e sui progetti futuri?

Lo spread tra Btp e Bund decennali sceso ieri ai minimi da un anno riparte da 97 punti e scende ancora a 96,9 punti. ll rendimento dei titoli del Tesoro italiano scende al 3,47% e quello dei tedeschi sale al 2,5 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund chiude piatto a 100 punti base - Lo spread tra Btp e Bund chiude invariato a 100 punti base, mantenendo la stabilità rispetto all'avvio della seduta.

#ULTIMORA | Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 97 punti Il rendimento annuo italiano cede 0,4 punti al 3,49% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Tweet live su X

Borse europee, partenza in leggero rialzo: oggi in arrivo l'inflazione eurozona a maggio ????+0,2% ????+0,2% ????+0,4% ????+0,3% A Milano bene Iveco +1%, Recordati +1%. Vendite su poste -0,9% e Bper Banca -0,4% #Spread Btp/Bund a 101 pb #Gas a 35€/ Tweet live su X

Borse europee: partenza prudente sulla parità, Londra torna agli scambi. Oggi al via il nuovo Btp Italia ????sulla parità ????-0,2% ????+0,1% ????+0,7% A Milano acquisti su Tim +1,8%, Leonardo +1,6% e Prysmian +1,2%. Vendite su Moncler -0,6% e Stellantis -0, Tweet live su X

