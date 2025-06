Lo spin off di Belve inizia con un clamoroso tu per tu con l' assassino di Yara Gambirasio

In un’epoca in cui la cronaca nera affascina e inquieta, il debutto di "Belve Crime" segna una nuova pagina nel panorama televisivo italiano. Francesca Fagnani, con il suo stile incisivo, si prepara a svelare le verità celate dietro alcuni dei casi più controversi, come quello di Yara Gambirasio. Un viaggio nell'oscurità che promette di catturare l'attenzione, richiamando l’interesse collettivo verso la complessità dell’animo umano e i

L ’attrazione fatale tra i programmi televisivi italiani e la cronaca nera (vedi alla voce Garlasco ) non ha mai fine: dopo il successo di critica e share di Belve, ora arriva lo spin-off Belve Crime. Francesca Fagnani mette tutta la sua abilità di sagace e brillante conversatrice intervistando colpevoli protagonisti e comparse di fatti di sangue e reati. Il primo appuntamento è per m artedì 10 Giugno alle 21.20 sempre su Rai 2. A “sedersi” davanti alla conduttrice ci sarà Massimo Bossetti. Belve, i “vaffa” nel backstage di Mammucari: il video inedito lo scagiona? X Leggi anche › Francesca Fagnani: «La belva peggiore? Enrico Mentana». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lo spin off di "Belve" inizia con un clamoroso tu per tu con l'assassino di Yara Gambirasio

L'involuzione di Belve sta tutta nella nascita di BelveCrime, spin off dedicato a ex criminali e assassini che non avrebbe motivo di esistere. Se però viri su Vento, Cipriani, D'Abbraccio e Floriana, serve un distinguo,dal momento che hai reso il programma titolar Tweet live su X