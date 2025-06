Lo spettacolo ' Orizzonti verticali' chiude la festa per i 25 anni dell' Unifg

L'Università di Foggia celebra un quarto di secolo con "Orizzonti Verticali", uno spettacolo che non è solo un evento, ma un'occasione per riflettere su come l'arte possa unire e ispirare. Mentre il mondo accademico si evolve, questo evento rappresenta un segnale forte: l'importanza di investire in cultura e comunità. Non perdere la chance di vivere un'esperienza che promette di lasciare il segno nel cuore della città!

L’Università di Foggia si appresta a suggellare il momento conclusivo delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della sua fondazione, con un evento pubblico gratuito di grande suggestione, che intreccia arte, cultura e impegno collettivo. In occasione delle celebrazioni per il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Lo spettacolo 'Orizzonti verticali' chiude la festa per i 25 anni dell'Unifg

Segui queste discussioni su X

Assemblea Generale 2025 Confindustria #Brescia: l’evento “Nuovi orizzonti l’impresa continua” si terrà giovedì 12 giugno al Teatro Dis_play – Brixia Forum. Maggiori informazioni sul nostro sito: https://confindustriabrescia.it/contenuto/assemblea-generale-2 Tweet live su X

Con Orizzonti | Rosso, la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti inaugura PM23 a Roma: il rosso come simbolo tra arte e moda. https://turismoroma.it/it/eventi/orizzonti-rosso… Photo Credit: Whatever Milan #PM23 #visitrome Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Orizzonti verticali”: danza, musica e acrobazie per il gran finale del 25° anniversario dell’Università di Foggia

Si legge su statoquotidiano.it: “Orizzonti verticali”: danza, musica e acrobazie per il gran finale del 25° anniversario dell’Università di Foggia Foggia, 4 giugno 2025 – L’Università di Foggia si appresta a suggellare il momento c ...

«Ricominciare dall’intimo per poter riaprire le piazze e i grandi palcoscenici». Torna Orizzonti Verticali

Lo riporta panorama.it: Dal 20 al 22 agosto, i "giardini chiusi" di San Gimignano ospitano spettacoli teatrali, concerti e molto altro ancora. Tra i titoli in scena L'imputato non è colpevole, un'opera liberamente ...

Al Lago di Chiusi: Spettacolo in Barca per Orizzonti Festival

Si legge su lanazione.it: Orizzonti Festival offre stasera ... A seguire, alle 19 al lago di Chiusi ’Visitazioni Walkabout Promenade’. Spettacolo narrato dalle parole di Sonia Antinori accompagnati dalle musiche ...