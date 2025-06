Lo scontro per il dissalatore | così il deputato regionale chiese aiuto al capo della cricca degli appalti

Un nuovo capitolo si apre nel mondo degli appalti pubblici: il dissalatore di Licata diventa il fulcro di una controversia che coinvolge politica e burocrazia. Angelo Cambiano, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, si trova a dover chiedere supporto a un influente architetto per far fronte a pressioni esterne. Questo episodio svela un intrigante intreccio di interessi, rivelando come la gestione delle risorse idriche sia più complessa di quanto sembri. Rimanete con noi!

"Ho bisogno del tuo supporto": il deputato regionale del Movimento cinque stelle, Angelo Cambiano, era stato costretto a chiedere aiuto all'architetto Sebastiano Alesci, potentissimo burocrate che dirigeva l'ufficio tecnico del Comune di Licata e faceva parte delle commissioni dei più importanti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Lo scontro per il dissalatore: così il deputato regionale chiese aiuto al capo della "cricca degli appalti"

Segui queste discussioni su X

Dissalatore, avviato il confronto fra #AQP e WWF Taranto. Il dialogo sarà esteso ad altre attività rilevanti per la tutela e la valorizzazione del territorio. @regionepuglia Tweet live su X

siccità Tweet live su X

Céline Bollette Tweet live su X