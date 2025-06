Lo prendono a calci per strappargli lo zaino alla fermata del bus di piazza della Repubblica a Messina

Un episodio di violenza scuote Piazza della Repubblica a Messina: due tunisini sono stati arrestati per aver aggredito uno studente pakistano, tentando di strappargli lo zaino con calci e spinte. Un atto ignobile che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e dell'integrazione in città . La comunità si stringe intorno alla vittima, chiedendo risposte e azioni concrete per fermare simili episodi.

Due tunisini arrestati a Messina per rapina aggravata e lesioni personali ai danni di uno studente pakistano.

