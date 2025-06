Lo ha schiacciato è morto sul colpo Orrore in Italia | aveva soltanto 38 anni spaventoso

Una tragedia inaccettabile scuote l'Italia: un bracciante agricolo di soli 38 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Mentre il mondo del lavoro si evolve verso maggiore sicurezza, questo dramma riporta alla ribalta la necessità di proteggere chi lavora nei campi, spesso dimenticato. È ora di dare voce a chi affronta rischi quotidiani e di riflettere sull'importanza di mettere la sicurezza al primo posto.

Un bracciante agricolo di 38 anni, di origine albanese, ha perso la vita martedì pomeriggio in un tragico infortunio sul lavoro nelle campagne tra Solarolo e Castel Bolognese, nel Ravennate. L’uomo stava operando da solo all’interno di un’ azienda agricola, intento a manovrare un muletto di grandi dimensioni, quando si è verificato il fatale incidente. L’allarme è scattato quando i familiari, preoccupati per la sua prolungata assenza e il mancato riscontro alle telefonate, hanno chiesto aiuto. Purtroppo, quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per il 38enne non c’era più nulla da fare. Le prime ricostruzioni ipotizzano che possa essere stato schiacciato dalle forche del muletto che stava utilizzando, ma saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo ha schiacciato, è morto sul colpo”. Orrore in Italia: aveva soltanto 38 anni, spaventoso

