Lo attirano in una trappola e lo pestano con calci e pugni in faccia | arrestati cinque minori

Un episodio di violenza che scuote la comunità: cinque minori, già colpiti da misure di prevenzione, finiscono in manette dopo aver aggredito un ragazzo di 17 anni nella stazione di Galatina. Un grave esempio di come comportamenti irresponsabili possano sfociare in conseguenze drammatiche. La giustizia non si ferma, e la comunità si interroga su come prevenire simili atti di violenza.

Finiscono tutti agli arresti in una comunità penale i presunti protagonisti dell'aggressione a un 17enne avvenuta il 16 aprile nella stazione ferroviaria di Galatina (Lecce). I cinque, tutti minori dai 14 ai 17 anni, erano stati già raggiunti dal dacur, o daspo urbano. Sono accusati dalla Procura. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Lo attirano in una trappola e lo pestano con calci e pugni in faccia: arrestati cinque minori

