LIVE Zverev-Djokovic Roland Garros 2025 in DIRETTA | solo il terzo precedente sulla terra tra i due

Il duello tra Zverev e Djokovic a Roland Garros 2025 promette scintille, con i due campioni pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia sulla terra battuta. Dopo un solo incontro precedente tra i due, questa sfida si preannuncia emozionante e ricca di suspense.

19:50 Ricordiamo che le sessioni serali sul Court Philippe Chatrier non vedono mai scendere in campo i giocatori alle 20:15, bensì intorno alle 20:25! 19:45 Sale la tensione, ancora oltre mezz'ora alla seconda sfida maschile del giorno tra Zverev e Djokovic, che designerĂ il semifinalista che se la vedrĂ contro SINNER venerdì alle 19:00! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del Roland Garros 2025 che vede di fronte Novak DJOKOVIC e Alexander ZVEREV, si gioca per affrontare il vincente di SINNER nella semifinale della parte alta.