LIVE Zverev-Djokovic Roland Garros 2025 in DIRETTA | scintille assicurate partita imprevedibile

Scintille in campo al Roland Garros 2025! Oggi, il maestro Novak Djokovic sfida il talentuoso Alexander Zverev nei quarti di finale. Un match da non perdere, con la semifinale in palio contro il vincitore di Sinner-Bublik. Entrambi i giocatori sono pronti a dare il massimo: chi avrà la meglio? Segui la diretta per scoprire chi scriverà il suo nome nella storia del tennis! L’arte del gioco si fa spettacolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del Roland Garros 2025 che vede di fronte Novak DJOKOVIC e Alexander ZVEREV, si gioca per affrontare il vincente di SINNER-BUBLIK nella semifinale della parte alta. Ci siamo, a Parigi si comincia a fare sul serio e questa partita è il miglior modo per entrare nelle fasi caldissime del secondo Grand Slam della stagione 2025. I due si ritrovano dopo la sfortunata semifinale degli Australian Open, in cui un serbo menomato diede battaglia al tedesco per un set e un tie-break, prima di cederlo di misura e di dare la mano al finalista in carica del Roland Garros, lanciandolo verso la finale contro Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Djokovic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: scintille assicurate, partita imprevedibile

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Zverev: “Non so se Djokovic vuole ancora giocare”. Poi attacca campi e palline di Roma - Alexander Zverev esprime critiche nei confronti delle condizioni dei campi e delle palline agli Internazionali d'Italia 2025.

Segui queste discussioni su X

In attesa di Novak Djokovic, Lorenzo Musetti diventa il nuovo NUMERO 5 virtuale: l'azzurro, infatti, scavalcherĂ sicuramente Fritz in classifica ???? Il carrarino potrebbe assicurarsi la Top 5 giĂ domani, ma solo se Djokovic perderĂ contro Zverev e Paul uscirĂ sc Tweet live su X

A partire da lunedì 9 giugno Lorenzo Musetti ???? sarà ALMENO n. 6 del mondo, ritoccando il proprio best ranking Se però domani sera Djokovic dovesse perdere contro Zverev, allora Musetti sarebbe ARITMETICAMENTE IN TOP 5 Tweet live su X

I quarti di finale maschili al #RolandGarros ?? [1] J. Sinner - A. Bublik [3] A. Zverev - N. Djokovic [6] [8] L. Musetti - F. Tiafoe [15] [12] T. Paul - C. Alcaraz [2] Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Zverev-Djokovic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: scintille assicurate, partita imprevedibile

Si legge su oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del Roland Garros ...

Zverev-Djokovic oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Secondo oasport.it: È l’unico settore di tabellone nel quale entrambe le teste di serie hanno rispettato il pronostico della vigilia. L’incrocio tra due protagonisti della ...

Roland Garros, il programma di oggi: partite e orari

Riporta sport.sky.it: Il Roland Garros 2025 è trasmesso da Eurosport , canale 210 e 211 del pacchetto Sky e disponibile anche su NOW, fino all'8 giugno. Risultati, aggiornamenti live, statistiche, approfondimenti e video ...