LIVE Zverev-Djokovic 6-4 3-6 2-6 4-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il serbo regola il finalista in carica e si regala Jannik SINNER!

Il Roland Garros 2025 si infiamma con un emozionante quarto di finale tra Zverev e Djokovic, un match che ha regalato colpi di scena e adrenalina pura. La sfida tra il serbo e l’ultimo finalista in carica ha scritto un’altra pagina indimenticabile nel grande libro del tennis. Ora, è il momento di scoprire cosa riserverà il prossimo capitolo di questa straordinaria avventura... preparatevi, perché il torneo non si ferma qui!

23:56 Sarà quindi ancora una volta Jannik SINNER contro Novak DJOKOVIC in semifinale in uno Slam, l'ultima volta agli Australian Open 2024: fu il preludio della prima volta dell'azzurro. 23:55 La smorzata il colpo chiave, con questa soluzione Djokovic ha sfiancato il rivale, che ha poi pagato gli sforzi regalando il 3° parziale e l'inizio del 4°. La seconda di servizio ha visto il serbo ottenere il 56% di punti mentre il tedesco si ferma al 35%. 23:53 Sono 51 le semifinali in uno Slam del 24 volte campione Major! Diventa il secondo giocatore più anziano a giungere in semifinale a Parigi dopo Pacho Gonzalez che ci riuscì a 40 anni suonati.