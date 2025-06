LIVE Zverev-Djokovic 6-4 3-6 2-6 4-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il serbo a un game da Sinner!

Il grande spettacolo di Roland Garros 2025 entra nel vivo, con un match mozzafiato tra Zverev e Djokovic! La tensione si taglia con il coltello: Novak è a un game dalla vittoria, ma l’energia di Zverev non si spegne. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni punto di questa emozionante sfida che potrebbe scrivere un’altra pagina storica del tennis mondiale. La suspense è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 E allora, dopo il cambio campo Novak Djokovic servirà per la partita. 40-0 A segno la palla corta di Zverev. 30-0 Esce di poco il dritto difensivo di Djokovic. 15-0 Ace (5°). 5-3 In rete la risposta di rovescio, non ha giocato neanche questo 8° game Zverev. Avrà un’altra chance? 40-0 Fuori anche il rovescio difensivo di Zverev. Seconda 30-0 WOW! Altro punto clamoroso vinto da Djokovic, che aveva subito il lob sulla riga del tedesco, ma ha risposto altresì con un lob nei pressi della riga. Smash a rimbalzo fuori di metri poi. 15-0 Pallino del gioco sistematicamente in mano a Djokovic, deve cedere alla fine Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Djokovic 6-4, 3-6, 2-6, 4-5, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il serbo a un game da Sinner!

Contenuti che potrebbero interessarti

Zverev: “Non so se Djokovic vuole ancora giocare”. Poi attacca campi e palline di Roma - Alexander Zverev esprime critiche nei confronti delle condizioni dei campi e delle palline agli Internazionali d'Italia 2025.

Segui queste discussioni su X

Lo scambio da 41 colpi vinto da Djokovic per annullare palla break al suo avversario, anche con la complicità di Zverev che non chiude il punto in più di un'occasione. Tweet live su X

Super-match sullo Chatrier tra Zverev e Djokovic: chi raggiungerà Sinner in semifinale? Guarda il match su Eurosport 1 e @discoveryplusIT ? #EurosportTENNIS #RolandGarros Tweet live su X