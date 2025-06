LIVE Zverev-Djokovic 6-4 3-6 2-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | non si gioca al servizio nel 3 set

Il grande spettacolo di Roland Garros 2025 è finalmente iniziato, con Zverev e Djokovic pronti a sfidarsi in un match ricco di emozioni e colpi spettacolari. La tensione sale mentre i protagonisti si affrontano senza esclusione di colpi, soprattutto nel terzo set, dove il servizio sembra ormai un ricordo lontano. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti live: il tennis più avvincente vi aspetta!

40-40 Rimane sulla racchetta però la volèe di rovescio a Zverev. A-40 Un altra prima e poi il dritto contropiede, bravissimo il campione di Monaco di Baviera. 40-40 Servizio vincente Zverev. 30-40 Scambio mozzafiato (28 colpi), indovinate come lo risolve il campione serbo? Con l'ennesima palla corta. 30-30 Molto bene con il dritto il tedesco. Trova il coraggio e fa punto. 15-30 Risposta molto carica di rovescio sulla seconda del serbo, non contiene con lo slice Zverev. 15-15 Miracolo di Zverev, con la corsa in avanti prima, con il passante di rovescio spalle alla rete poi.