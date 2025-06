LIVE Zverev-Djokovic 6-4 3-6 1-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | un break ciascuno inizia un 2 su 3

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perdere neanche un colpo di questa emozionante sfida tra Zverev e Djokovic a Roland Garros 2025, restare aggiornato è fondamentale. La partita si infiamma, con scambi mozzafiato e un equilibrio precario tra i due campioni. Clicca qui per seguire la diretta live e vivere ogni momento di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 A zero Zverev. 40-0 Largo il rovescio lungoriga di Djokovic. 30-0 Prima vincente. 15-0 Apre con lo schema servizio-rovescio il tedesco. Djokovic-Zverev 4-6, 6-3! Pareggia quindi i conti il serbo dopo 100? di gioco esatti. Partirà un due su tre dopo la breve pausa per tirare la stuoia al campo. 40-30 Passa stavolta alla grande con il dritto il tedesco. Ne resta una di palla set. 40-15 Fuori la palla corta di Djokovic dopo uno scambio molto lungo. 40-0 Sbaglia l’ennesimo dritto del parziale Zverev. Tre palle set. 30-0 Errore di rovescio Zverev. 15-0 Apre con lo schema: smorzata, arcobaleno di rovescio e passante comodo di dritto! 3-5 Vincente lungoriga del tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it