LIVE Zverev-Djokovic 6-4 2-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | serbo in controllo del 2 set

Se sei appassionato di tennis e non vuoi perdere nemmeno un momento del match tra Zverev e Djokovic al Roland Garros 2025, sei nel posto giusto! Segui la diretta in tempo reale, con aggiornamenti dettagliati e analisi live. La tensione è alle stelle mentre i campioni si sfidano sul centrale parigino—scopri chi prenderà il sopravvento e scriverà il proprio nome nei libri di storia del tennis. Clicca qui per non perdere nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Errore di rovescio Zverev. 15-0 Apre con lo schema: smorzata, arcobaleno di rovescio e passante comodo di dritto! 3-5 Vincente lungoriga del tedesco. Djokovic dovrĂ guadagnarsi la paritĂ . 40-30 Servizio dritto e smash Zverev. 30-30 Passa lungoriga di rovescio il serbo. 30-15 Nonostante la palla corta e il pallonetto sulla riga di Djokovic, Zverev ha vinto un quindici importante. 15-15 Sbaglia però di rovescio lungoriga il tedesco. 15-0 Servizio vincente Zverev. 2-5 Altra prima e altro ottimo game di Djokovic. 40-15 Altro errore di dritto di Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Djokovic 6-4, 2-5, Roland Garros 2025 in DIRETTA: serbo in controllo del 2° set

Leggi anche questi approfondimenti

Zverev: “Non so se Djokovic vuole ancora giocare”. Poi attacca campi e palline di Roma - Alexander Zverev esprime critiche nei confronti delle condizioni dei campi e delle palline agli Internazionali d'Italia 2025.

Segui queste discussioni su X

Super-match sullo Chatrier tra Zverev e Djokovic: chi raggiungerĂ Sinner in semifinale? Guarda il match su Eurosport 1 e @discoveryplusIT ? #EurosportTENNIS #RolandGarros Tweet live su X

Dopo un’ora e 49 minuti di gioco, arriva il match point che consente a Sinner di approdare in semifinale al Roland Garros Ora affronterà uno tra Djokovic e Zverev #Tennis #RolandGarros #Sinner Tweet live su X