LIVE Zverev-Djokovic 6-4 1-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | ecco il primo break del serbo

Il duello tra Zverev e Djokovic a Roland Garros 2025 si infiamma: emozioni in tempo reale, punti spettacolari e colpi da applausi. Segui ogni scambio, ogni break e ogni emozione di questa sfida epica, con aggiornamenti live e analisi dettagliate. La tensione sale: chi avrà la meglio in questa battaglia di talento e nervi? Restate con noi, perché il tennis non dorme mai… e questa partita promette di scrivere pagine indimenticabili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Sempre lo slice, questa volta seguito dal dritto contropiede. 40-40 Rimane indietro col busto sul rovescio Djokovic e lo mette in rete. A-40 Ancora lo slice, ancora un punto. 40-40 Alla grande in comando con il dritto in questo caso Zverev, chiude senza farsi pregare. 40-30 Slice e volèe appoggiata da Djokovic. 30-30 Attacca di rovescio e chiude con la gran volèe di rovescio Zverev. 30-15 Servizio slice a segno Djokovic. 15-15 Prima vincente. 0-15 Smorzata di Djokovic, arriva e copre la rete il tedesco. 1-3 Scende Engzell e dice che il rovescio in palleggio di Zverev è out. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Djokovic 6-4, 1-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: ecco il primo break del serbo

