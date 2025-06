LIVE Zverev-Djokovic 6-4 0-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il tedesco capitalizza il break in apertura

Il duello tra Zverev e Djokovic a Roland Garros 2025 si infiamma: il tedesco già sfrutta il primo break, ma il campione serbo non molla. La tensione è alle stelle con scambi intensi, battute decisive e colpi da cardiopalma. Riuscirà Djokovic a rimontare o Zverev confermerà la sua supremazia? Non perdere neanche un dettaglio: clicca qui per aggiornamenti live e segui ogni momento di questa spettacolare sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio, dritto e altro smash tremolante ma efficace questa volta. 0-15 Servizio alla T ma clamoroso smash messo fuori da Zverev. 0-1 Servizio e rovescio lungoriga. Parte bene quindi Djokovic nel 2° set. 40-30 Rovescio lungoriga vincente Zverev. 40-15 Servizio vincente Djokovic. 30-15 Con il dritto lungoriga vincente il tedesco. 30-0 Non risponde Zverev. 15-0 Servizio e dritto Djokovic. Si era fermato ma non aveva ragione il tedesco. Zverev-Djokovic 6-4! Con il primo ace il tedesco si porta davanti di un parziale. 40-0 Non risponde Djokovic di rovescio.

