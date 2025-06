LIVE Zverev-Djokovic 3-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | c’è il break ottenuto del tedesco all’inizio del 1 set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Tiene il servizio Djokovic. 40-15 Dritto lungo Zverev. 30-15 Mette fuori il rovescio lungoriga il serbo. 30-0 Pauroso dritto di Djokovic. 15-0 Ace di seconda Djokovic. 3-1 A trenta Zverev, con due prime consecutive. 40-30 Ace sporco Zverev. 30-30 Sbaglia sulla diagonale di dritto il tedesco. 30-15 Servizio slice vincente Zverev. 15-15 In rete un comodo rovescio in palleggio del tedesco. 15-0 Servizio, dritto e smash Zverev. 2-1 Tiene il servizio a quindici e si iscrive alla partita anche Djokovic. 40-15 Dritto vincente di Zverev in contropiede. 40-0 Primo scambio spettacolare, lo fa cominciare pasticciando vicino alla rete Zverev, lo risolve con il rovescio Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Djokovic 3-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: c’è il break ottenuto del tedesco all’inizio del 1° set

