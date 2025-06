LIVE Zverev-Djokovic 2-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | ‘early break’ del tedesco nel 1 set

Il duello tra Zverev e Djokovic a Roland Garros 2025 infiamma il pubblico con scambi mozzafiato e colpi decisivi. Nel cuore di un match ricco di emozioni, il tedesco apre con un early break, mettendo subito pressione al campione serbo. Resta sintonizzato e clicca qui per aggiornamenti live: ogni punto conta in questa battaglia epica sulla terra battuta!

30-15 Servizio slice vincente Zverev. 15-15 In rete un comodo rovescio in palleggio del tedesco. 15-0 Servizio, dritto e smash Zverev. 2-1 Tiene il servizio a quindici e si iscrive alla partita anche Djokovic. 40-15 Dritto vincente di Zverev in contropiede. 40-0 Primo scambio spettacolare, lo fa cominciare pasticciando vicino alla rete Zverev, lo risolve con il rovescio Djokovic. 30-0 Prima vincente Djokovic. 15-0 Meraviglioso passante nei piedi del tedesco, inenarrabile demi-volèe vincente del serbo. Che delizia. 2-0 A quindici tiene il break appena conquistato Zverev.