LIVE Sinner-Bublik Roland Garros 2025 in DIRETTA | serve attenzione contro l’imprevedibile kazako

Oggi il campo centrale del Roland Garros è pronto ad accogliere un duello entusiasmante: Jannik Sinner contro Alexander Bublik. Il talento italiano cerca di proseguire la sua corsa verso la semifinale, sfidando l'imprevedibile avversario kazako, noto per i suoi colpi sorprendenti. In un torneo dove ogni punto è una battaglia, Sinner dovrà mettere in campo non solo abilità, ma anche nervi saldi. Chi avrà la meglio? Segui la diretta e scopriamolo insieme!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Bublik Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik, valido per i quarti di finale del Roland Garros 2025 di tennis: continua il percorso dell’azzurro, che cerca nuovamente l’accesso in semifinale di Parigi, stesso turno raggiunto lo scorso anno. Sinner prosegue il proprio cammino contro Bublik, numero 62 del mondo, il quale nel ranking ATP virtuale è salito in 43ma piazza e con il match odierno punta alla posizione numero 30. Sarà il quinto incrocio tra i due, con Sinner in vantaggio nei precedenti per 3-1, anche se i due non si sono mai incontrati sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik, Roland Garros 2025 in DIRETTA: serve attenzione contro l’imprevedibile kazako

Ricordo che il quarto di finale di domani fra #Sinner e Bublik non inizierà prima delle 13.20. (In realtà immagino ben oltre, perchè è la terza partita sul Philippe-Chatrier dopo il derby statunitense Keys-Gauff (ore 11) e Andreeva-Boisson a seguire). Buonanott Tweet live su X

comunque il tabellone di Alcaraz, a parte Musetti e in parte Shelton, è stato di grande facilità rispetto a quello di Sinner. Rublev, poi Zverev o Djokovic e per fortuna che Draper ha perso contro Bublik che sta attraversando un buon momento, pericoloso per Sin Tweet live su X

#RolandGarros, #Musetti vola in semifinale. L'azzurro batte l'americano #Tiafoe per 6-2, 4-6, 7-5, 6-2. Aspetta il vincente di #AlcarazPaul di stasera. #Sinner domani in campo contro #Bublik. Avanti #PaoliniErrani https://buff.ly/Y97mvfb Tweet live su X

