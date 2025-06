LIVE Sinner-Bublik Roland Garros 2025 in DIRETTA | ancora un match poi toccherà al n 1

Il tennis è in fermento e il Roland Garros 2025 non delude le aspettative! Oggi, i riflettori sono puntati su Jannik Sinner, pronto a sfidare Bublik in un match che promette spettacolo. Dopo la vittoria di Gauff, l'attenzione cresce: chi avrà la meglio tra potenza e strategia? Non perdere l'occasione di seguire ogni punto, perché ogni partita potrebbe riscrivere la storia del torneo! Preparati a vivere un'emozione unica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37 Buongiorno amici di OA Sport. L’americana Gauff ha battuto in 3 set la connazionale Keys. A breve toccherà al match tra Andreeva-Boisson, dopodiché sarà il turno di Sinner-Bublik. Il programma del match Sinner-Bublik Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik, valido per i quarti di finale del Roland Garros 2025 di tennis: continua il percorso dell’azzurro, che cerca nuovamente l’accesso in semifinale a Parigi, stesso turno raggiunto lo scorso anno. Sinner prosegue il proprio cammino contro Bublik, numero 62 del mondo, il quale nel ranking ATP virtuale è salito in 43ma piazza e con il match odierno punta alla posizione numero 30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik, Roland Garros 2025 in DIRETTA: ancora un match, poi toccherà al n.1

Super Sinner supera Rublev in 3 set e trova Bublik ai quarti. Avanti anche Errani-Paolini - Sinner continua a sorprendere: dopo aver superato Rublev in tre set, il giovane talento italiano è pronto a sfidare Bublik ai quarti.

SINNER BUBLIK Il #1 al mondo scende in campo alle 13:20 al #RolandGarros La sfida dei Quarti di Finale è visibile sui canali Eurosport, in App su #DAZN Tweet live su X

Bublik ? "Sinner è arrivato nel tour quando io avevo 21/22 anni ed ero già in top 50. Si sentiva che stava arrivando, tutti si sintonizzavano sulla TV quando lui stava giocando. L'ho affrontato per la prima volta a Dubai, perdendo in tre set, poi la settimana d Tweet live su X

