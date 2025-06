LIVE Sinner-Bublik 6-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il n 1 chiude il primo set con qualche patema nel finale

Vivi in diretta le emozioni di Sinner contro Bublik a Roland Garros 2025! Dopo un primo set intenso e ricco di colpi spettacolari, il nostro campione si impone 6-1, chiudendo con determinazione nonostante qualche patema nel finale. Resta aggiornato su ogni scambio e scopri le sorprese del match cliccando qui: l'emozione continua!

6-1 Seconda solida al corpo, in rete la risposta di rovescio di Bublik. Sinner si aggiudica il primo set in 35 minuti. A-40 Largo il diritto incrociato dal centro del kazako. 40-40 Rovescio inside-out di Bublik che lascia fermo Sinner. Let sulla seconda. A-40 Diritto preciso di Sinner, in rete il passante di rovescio lungolinea di Bublik. 40-40 Battuta vincente al corpo, lunga la risposta. 40-A Ancora un errore per Sinner: in rete lo schiaffo al volo di diritto. Si è distratto in questo frangente del match. 40-40 Servizio e diritto pesante che Bublik non riesce ad arginare. 🔗 Leggi su Oasport.it