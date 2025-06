LIVE Sinner-Bublik 6-1 7-5 6-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | pratica sbrigata con facilità ora Zverev o Djokovic

Il grande tennis torna protagonista a Roland Garros 2025 con emozioni da cardiopalma! Dopo un’avvincente giornata di quarti, Sinner si guadagna con determinazione la semifinale, pronto a sfidare uno tra i grandi come Djokovic o Zverev. Restate sintonizzati per aggiornamenti live e non perdere neanche un colpo di questa avvincente corsa verso la gloria! La sfida è appena cominciata...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.07 Le semifinali di venerdì 6 giugno sono in programma alle 14.30 e non prima delle 19.00. Salvo colpi di scena, alle 14.30 toccherà a Musetti-Alcaraz, alle 19.00 Sinner-ZverevDjokovic. 6-0 Servizio e diritto lungolinea. Jannik Sinner in semifinale al Roland Garros. Affronterà uno tra Djokovic e Zverev venerdì 6 giugno. 40-0 Battuta vincente al centro. 30-0 Monologo del n.1, che bombarda da fondo e poi chiude con la palla corta di diritto. 15-0 Stupendo diritto lungolinea vincente di Sinner in arretramento. 5-0 Altro break. Ennesima palla corta, Sinner ci arriva e chiude con il diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik 6-1, 7-5, 6-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: pratica sbrigata con facilità, ora Zverev o Djokovic

Contenuti che potrebbero interessarti

Super Sinner supera Rublev in 3 set e trova Bublik ai quarti. Avanti anche Errani-Paolini - Sinner continua a sorprendere: dopo aver superato Rublev in tre set, il giovane talento italiano è pronto a sfidare Bublik ai quarti.

Segui queste discussioni su X

Angolo di Jannik #Sinner molto “vicino” all’azzurro durante le fasi finali del secondo set con Bublik: consigli, incoraggiamenti e Darren Cahill spesso in piedi Tweet live su X

Spotted Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez, coach di Carlos Alcaraz, presenti sullo Chatrier per assistere al match tra Jannik Sinner e Alexander Bublik! Tweet live su X