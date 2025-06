LIVE Sinner-Bublik 6-1 4-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | ace a ripetizione del kazako

Vivi l'emozione del match tra Sinner e Bublik in tempo reale al Roland Garros 2025!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio in kick di Sinner, lunga la risposta di rovescio del kazako. 30-15 Bublik stecca di diritto, era un punto delicato. 15-15 Servizio e diritto di Sinner, in rete il passante di diritto del n.62. 0-15 Bublik trova uno strettissimo ed imprendibile rovescio incrociato vincente. 17.29 5 ace fin qui per Bublik, che ottiene il 77% dei punti con la prima. Contro Sinner √® una percentuale davvero alta. 4-5 Ace al centro, il terzo del game. 40-15 In rete il diritto di Bublik in uscita dal servizio. 40-0 Ace al centro a 218 kmh. 30-0 Stupenda palla corta vincente di Bublik con il diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik 6-1, 4-5, Roland Garros 2025 in DIRETTA: ace a ripetizione del kazako

‚ÄúNel cartone animato 'Kung Fu Panda' il Maestro Oogway dice: "La casualit√† non esiste". Risponder√≤ in questo modo. Penso che gli incidenti non siano casuali". Cos√¨ #Bublik 6 mesi fa commentava il ‚Äúcaso doping‚ÄĚ di #Sinner. Oggi √© il giorno. Quel giorno. Forz Tweet live su X

SINNER BUBLIK Il #1 al mondo scende in campo alle 13:20 al #RolandGarros La sfida dei Quarti di Finale è visibile sui canali Eurosport, in App su #DAZN Tweet live su X