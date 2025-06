LIVE Sinner-Bublik 6-1 4-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il n 1 risale da 15-30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace esterno del kazako, che adesso è scatenato. 4-4 In rete la risposta di rovescio di Bublik. A-40 Servizio, diritto e volée alta di rovescio non semplice a segno per Sinner. 40-40 Ennesima palla corta di Bublik. In rete il recupero di Sinner. In tribuna c’è anche Juan Carlos Ferrero, allenatore di Alcaraz. Sta prendendo appunti. 40-30 Servizio e diritto in contropiede del n.1. 30-30 Lunga la risposta del kazako, questo è un regalo. 15-30 Sinner stecca di diritto e Bublik ne approfitta di rovescio. Attenzione. 15-15 Palla corta di Bublik. Sinner ci arriva in ritardo e il tocco di diritto si ferma sul nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik 6-1, 4-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il n.1 risale da 15-30

