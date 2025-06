LIVE Sinner-Bublik 6-1 3-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta una palla break

Segui in tempo reale l’emozionante match tra Sinner e Bublik ai Roland Garros 2025: un duello serrato dove ogni punto conta. L’azzurro sfiora una palla break, ma il kazako risponde con classe e forza. Clicca qui per aggiornamenti live e scopri chi avrà la meglio in questa sfida avvincente, ricca di colpi spettacolari e colpi di scena. La tensione è alle stelle — chi conquisterà la vittoria?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Diritto lungolinea e volée di diritto vincente del kazako, che ha annullato una palla break in questo game. A-40 Bublik non solo regge lo scambio lungo, ma va a segno con un diritto lungolinea vincente imprendibile. 40-40 Palla corta di Bublik, Sinner ci arriva, passante di diritto dell’avversario e volée di diritto in allungo dell’italiano in rete. 30-40 Largo di un soffio il diritto incrociato di Bublik. 30-30 Palla corta telefonata, l’italiano va comodamente a segno con il diritto. 30-15 Lunga di poco la risposta di Sinner. 15-15 Palla corta di Bublik, Sinner ci arriva, poi il kazako mette sul nastro un passante di diritto non impossibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik 6-1, 3-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro non sfrutta una palla break

