LIVE Sinner-Bublik 3-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break immediato del n 1 al mondo

Un match emozionante tra Bublik e Sinner si infiamma sul centrale di Roland Garros 2025. La tensione è alle stelle, con il kazako che cerca di strappare un break decisivo al numero 1 al mondo. Segui in diretta ogni scossone e affronta con noi quest'avvincente sfida, dove ogni punto potrebbe cambiare le sorti del torneo. Scopri qui come si sviluppa questa battaglia epica, perché il tennis non è mai scontato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Servizio vincente al centro del n.1 al mondo. 40-40 Risposta vincente di Bublik con il diritto. Si va per la prima volta ai vantaggi. 40-30 Lungo, e non di poco, il rovescio incrociato di Bublik. 30-30 Botta di diritto incrociato del kazako, in rete il recupero dell’azzurro. 30-15 Bublik gioca tre back di rovescio che fanno il solletico a Sinner, che poi scaglia un rovescio lungolinea e chiude con lo smash. 15-15 Servizio e diritto lungolinea dell’italiano, lungo il recupero del n.62. 0-15 Scambio più lungo della partita. Bublik regge, poi gioca una palla corta; Sinner ci arriva bene, ma sbaglia la direzione dell’attacco e subisce il passante di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bublik 3-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break immediato del n.1 al mondo

SINNER BUBLIK Il #1 al mondo scende in campo alle 13:20 al #RolandGarros La sfida dei Quarti di Finale è visibile sui canali Eurosport, in App su #DAZN Tweet live su X

Bublik ? "Sinner è arrivato nel tour quando io avevo 21/22 anni ed ero già in top 50. Si sentiva che stava arrivando, tutti si sintonizzavano sulla TV quando lui stava giocando. L'ho affrontato per la prima volta a Dubai, perdendo in tre set, poi la settimana d Tweet live su X