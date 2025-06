LIVE Italia-USA Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | si comincia con la rivincita della finale olimpica!

Stasera si accende la passione del volley con la sfida tra Italia e USA, una rivincita della finale olimpica che entrerà nella storia! In diretta da Rio de Janeiro, le azzurre sono pronte a dimostrare il loro valore in questo nuovo ciclo olimpico. Non perdere l'occasione di vivere un momento di pura adrenalina sportiva, dove ogni punto è un passo verso la gloria! Preparati a tifare per le nostre campionesse!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida cdella Volley Nations League femminile 2025, in programma a Rio de Janeiro tra Italia e Usa. E’ la sfida perfetta per inaugurare il nuovo ciclo olimpico della Nazionale azzurra. L’ultima volta che queste due squadre si sono affrontate è stato l’11 agosto, nella finale olimpica di Parigi 2024, dove le italiane si sono laureate campionesse. Tuttavia, l’incontro in programma a Rio de Janeiro avrà un sapore diverso: la posta in palio è minore, ma il contesto tecnico è completamente cambiato. Julio Velasco ha deciso di puntare forte su questo primo appuntamento della VNL 2025, portando in Brasile un gruppo quasi al completo, formato in larga parte da medaglisti olimpiche e da quelle atlete su cui intende costruire la squadra per il prossimo Mondiale in Thailandia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: si comincia con la rivincita della finale olimpica!

