LIVE Italia-USA Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | è subito remake della finale olimpica!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida della Volley Nations League femminile 2025, in programma a Rio de Janeiro tra Italia e Usa. E' la sfida perfetta per inaugurare il nuovo ciclo olimpico della Nazionale azzurra. L'ultima volta che queste due squadre si sono affrontate è stato l'11 agosto, nella finale olimpica di Parigi 2024, dove le italiane si sono laureate campionesse. Tuttavia, l'incontro in programma a Rio de Janeiro avrà un sapore diverso: la posta in palio è minore, ma il contesto tecnico è completamente cambiato.