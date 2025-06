LIVE Italia-USA Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre in fuga nel primo set 11-7

L’Italia femminile di volley si sta regalando un’emozione dopo l’altra nella Nations League 2025! Le nostre azzurre stanno dimostrando cuore e determinazione in un match ricco di colpi di scena. Segui con noi la diretta live per non perdere nemmeno un’azione e vivere insieme ogni punto di questa sfida epica. La partita è appena emozionante, ma il meglio deve ancora venire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-13 Out Babcock da zona 2 20-13 Muroooooooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a chiudere un’azione lunghissima! 19-13 Errore al servizio Italia 19-12 Diagonale stretta di Antropova in precarie condizioni di equilibrio ma vincente da zona 2 18-12 Palla spinta di Giovannini sulle mani del muro da zona 4 17-11 Lednicky vincente da seconda linea 17-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii appena entrata 16-10 Out Lednicky da zona 2 15-10 Mano out Lednicky da zona 2 15-9 Muroooooooooooooooo Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 14-9 La slash di Fahr 13-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 12-9 Finalmente! Egonu vincente in diagonale da zona 2 11-9 Ancora out Egonu da zona 2 11-8 Mano out Lednicky da zona 2 11-7 La slash di Giovannini da zona 4 10-7 Fallo di posizione Usa 9-7 Errore al servizio Usa 8-7 Out Egonu da zona 2 8-6 Diagonale stretta di Franklin da zona 4 8-5 La slash di Sylla 7-5 Diagonale di Franklin da zona 4 7-4 Diagonale stretta di Sylla da zona 4 6-4 Out Franklin da zona 4 5-4 Vincente Sylla da zona 4 4-4 La fast di McCage 4-3 Diagonale vincente di Giovannini da zona 4 3-3 Errore al servizio Italia 3-2 La palla spinta di Egonu da zona 2 2-2 La palla spinta di Lednicky in parallela da zona 2 2-1 In rete l’attacco di Lednicky 1-1 Vincente la parallela di Giovannini da zona 4 0-1 Out Egonu da zona 2 18. 🔗 Leggi su Oasport.it