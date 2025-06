LIVE Italia-USA 2-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre dominano anche il secondo set 25-13

Tutto pronto per un'emozionante battaglia tra Italia e USA nel Nations League femminile 2025! Le azzurre stanno dominando anche il secondo set, portandosi avanti con un punteggio schiacciante. La tensione si fa palpabile, ogni punto è una battaglia e la diretta live ci permette di vivere ogni momento in tempo reale. Restate sintonizzati, l'azione continua: clicca qui per non perdere neanche un attimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-13 Murooooooooooooooooo Orrooooooooooooooooo sulla slash di Igiede de l’Italia si porta sul 2-0 senza problemi 24-13 Tocco vincente da zona 4 di Franklin sulle mani del muro 24-12 Mano out di Sylla da zona 4 23-12 Errore al servizio Usa 22-12 Vincente da zona 2 Skinner 22-11 Vincente Egonu da seconda linea 21-11 Primo tempo Fahr 20-11 Muro Babcock 20-10 Errore al servizio Italia 20-9 Egonuuuuuuuuuuu! L’Italia difende tutto e ci pensa Paola a metterla a terra da seconda linea 19-9 Primo tempo Fahr 18-9 Primo tempo di Igiede 18-8 La slash di Fahr 17-8 Muroooooooooooooooo Faaaaaaaaahr 16-8 Muroooooooooooooooo Faaaaaaaaaahr 15-8 La parallela di Skinner da zona 4 è out 14-8 La copertura azzurro e il tocco vincente di Danesi di seconda intenzione, magia! 13-8 Errore al servizio Italia 13-7 Stavolta è dentro! Diagonale vincente di Egonu da zona 2 12-7 Ancora fuori la diagonale di Egonu che proprio non riesce a trovare il ritmo 12-6 Errore al servizio Usa 11-6 Diagonale di Franklin da zona 4 11-5 La slash di Sylla, Usa in difficoltĂ in ricezione 10-5 La slash di Orro da zona 2 9-5 La pazienza dell’Italia! Servono cinque attacchi per mettere a terra il pallone in parallela di Sylla da zona 4 8-5 Muroooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaaaaa 7-5 Errore al servizio Usa 6-5 Out la parallela di una Egonu molto fallosa 6-4 Errore al servizio Usa 5-4 In rete l’attacco di Giovannini 5-3 Muro di Mc Cage 5-2 La parallela di Skinner da zona 4 5-1 Mano out di Egonu da seconda linea 4-1 Out il tocco di Powell 3-1 Primo tempo Fahr 2-1 Primo tempo Igiede 2-0 Muroooooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuu 1-0 Muroooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 25-13 Ancora Syllaaaaaaaaaaaa! Mano out da zona 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre dominano anche il secondo set, 25-13

Scopri altri approfondimenti

Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa - Dieci calciatrici della Juventus Women sono state convocate dal CT Soncin per la Nazionale Femminile, in vista degli ultimi impegni della Nations League.

Segui queste discussioni su X

Rossonere in nazionale Uefa Women's Nations League League A Gr4 Italia-Svezia 0-0 Galles-Italia 1-4 Svezia-Danimarca 1-6 Svezia 12, Italia 10, Danimarca 9, Galles 2 League B Gr1 Irl. Nord-Polonia 0-4 Polonia-Romania 3-0 Polonia 16, Irl. Nord 8 Tweet live su X

Tutti a Québec City per la Nations League! L’Italia maschile di pallavolo vola in Canada, dove giocherà quattro partite fra l’11 e il 15 giugno. Sono 14 gli azzurri convocati. Leggi qui https://bit.ly/43KX7ZI @Federvolley Tweet live su X