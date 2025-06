live in milano la giustizia riparativa e il carcere

a distanza, Milano torna a vivere il suo ruolo di centro nevralgico del dibattito globale. Al Teatro Dal Verme, sotto l’egida del Comune e con il supporto di Sky, Live In Milano 2025 si presenta come un palcoscenico di riflessione e innovazione, dove la giustizia riparativa e il carcere diventano protagonisti di un dialogo imprescindibile. Dopo una parentesi...

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, Sky organizza Live In Milano 2025, l’evento che dà spazio all’attualità, alle sfide globali e al racconto del mondo che cambia. Insieme a ospiti nazionali e internazionali verranno analizzati i grandi temi del presente per immaginare strategie e soluzioni per il futuro. Dopo una parentesi sulla violenza di genere si passa ad un panel che tratta un altro argomento spinoso: Il processo di riparazione e reinserimento sociale attraverso il contatto tra detenuti e vittime. Ne parliamo con Angelo Juri Aparo, psicoterapeuta fondatore del Gruppo della Trasgressione, Francesco Cajani, pubblico ministero a Milano, e Paolo Setti Carraro, medico e familiare di vittima di mafia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it