Live In Milano Health | l’ortopedia del futuro | tra robotica e intelligenza artificiale

Benvenuti a Live in Milano, dove l’ortopedia del futuro prende forma tra robotica e intelligenza artificiale. Un viaggio affascinante nel cuore di rivoluzioni che stanno cambiando radicalmente il modo di curare, riparare e rigenerare i nostri corpi. Tra terapie rigenerative e chirurgia protesica avanzata, scopriamo come l’innovazione apre nuove speranze e opportunità per il benessere di tutti. L’evoluzione è già qui: preparatevi a rimanere stupiti.

L'ortopedia sta vivendo una vera e propria rivoluzione tecnologica. Al centro della puntata di Health, in onda dal Teatro Dal Verme in occasione di Live In Milano, due grandi filoni: le terapie rigenerative e la chirurgia protesica avanzata. Le prime si concentrano sull’uso di cellule staminali per rigenerare cartilagine e tessuti danneggiati, con l’obiettivo di evitare o ritardare l’impianto di protesi. Un ruolo promettente in ortopedia è anche quello dell’ irisina, un ormone prodotto durante l’attività fisica che stimola la rigenerazione della cartilagine ( SEGUI LA GIORNATA DI LIVE IN MILANO IN DIRETTA ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Live In Milano, Health: l’ortopedia del futuro: tra robotica e intelligenza artificiale

Live In Milano, Health: l'ortopedia del futuro - living in Milano, l'ortopedia del futuro prende forma. Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, Sky presenta Live In Milano 2025: un'occasione unica per confrontarsi sulle sfide globali e le innovazioni che plasmeranno il domani.

