live in milano educare alla parità di genere contro la violenza sulle donne

Nel cuore di Milano, un evento che apre gli occhi e il cuore: Giuseppina Torre, pianista e compositrice che ha vissuto sulla propria pelle la violenza, ci invita a riflettere sull'importanza dell'educazione alla parità di genere. Con coraggio e talento, Torre condivide il suo percorso di rinascita, dimostrando che la consapevolezza e l'empatia sono le chiavi per contrastare la violenza sulle donne. Il suo messaggio è un faro di speranza e cambiamento: insieme possiamo costruire un futuro più equo e sicuro per tutti.

Educare alla parità di genere: ad aprire l’appuntamento sul palco del Teatro dal Verme è la pianista e compositrice Giuseppina Torre che ha provato sulla sua pelle la violenza. “Ero abituata a soffrire. L’anormalità per me era diventata la normalità”, ha detto Torre. Nel suo libro la pianista racconta il suo piano per rinascere: “Il momento in cui decidi di dire basta è quello più delicato. Ed è nel momento in cui una donna decide di denunciare quello più difficile perché rimani da sola con te stessa”. Denunciare qualcuno che si è amato non è facile: “Viene a crollare tutto ciò in cui hai creduto per anni - ha raccontato Giuseppina Torre - La persona nelle mani della quale avevi messo la tua vità è la stessa persona che ti fa del male e ti dai la colpa di questo fallimento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it