Live In Milano 2025 Valore D

è dedicata al dialogo tra esperti, innovatori e cittadini, creando un’occasione unica di confronto e ispirazione. Con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Sky, Live In Milano 2025 si configura come il palcoscenico ideale per esplorare le sfide che plasmeranno il nostro domani, rendendo la città un laboratorio di idee e cambiamenti. La fetta centrale…

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, Sky organizza Live In Milano 2025, l’evento che dà spazio all’attualità, alle sfide globali e al racconto del mondo che cambia. Insieme a ospiti nazionali e internazionali verranno analizzati i grandi temi del presente per immaginare strategie e soluzioni per il futuro. La fetta centrale dell’evento è dedicata alla sensibilizzazione sulla parità di genere e tra i panel sull’argomento troviamo quello di Valore D, la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del paese. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Live In Milano 2025, Valore D

A #SkyInclusionDays e #LiveIn Milano sono intervenute Barbara Falcomer, Direttrice Generale Valore D; Anna Nozza, Country Chief People & Organization Officer di Generali Italia; e Mara Panajia, Amministratrice Delegata e Presidente Henkel Italia. Hanno Tweet live su X

Il Comune di Milano ha avviato una seconda verifica sul valore economico dello stadio di San Siro e delle aree circostantiMilanese tourismMilanese city experiences ? #Milano #SanSiro Tweet live su X