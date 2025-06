Live in Milano 2025 Klinger | Modelli bellezza cambiati oggi derivano dai social

A Milano nel 2025, la bellezza si trasforma sotto i riflettori e i social, diventando un mosaico di ideali in continua evoluzione. Da Stefano Zecchi a Marco Klinger, esperti e visionari esplorano il nuovo volto dell’estetica, tra miti antichi e realtà digitali. Ma cosa significa davvero essere belli oggi? Scopriamo insieme come i modelli di bellezza cambiano e si reinventano, perché la vera domanda è: cosa ci rende autenticamente belli?

In diretta dal Teatro dal Verme si parla anche di bellezza con Stefano Zecchi, Filosofo e scrittore, Danda Santini, direttrice di iO Donna, e Marco Klinger, Professore di Chirurgia Plastica all’UniversitĂ Milano. Ma cos’è oggi nel 2025 la bellezza? “La bellezza oggi è come ai tempi di Elena e Omero. Un tema molto complesso che stabilisce principi di valore. La bellezza rappresenta una profonditĂ dell’essere umano e viene rappresentata attraverso stili diversi”, ha detto in apertura Zecchi. “Io sono piĂą appassionato di fascino non perfetto che di perfezione ma l’atteggiamento attuale è quello della ricerca della perfezione che deriva dai social”, ha spiegato il professor Klinger. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it