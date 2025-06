Live In Milano 2025 Educare alla parità di genere

Dopo la parentesi virtuale, torna l’appuntamento dal vivo che unisce cultura, innovazione e impegno sociale. Live In Milano 2025, al Teatro Dal Verme, si propone come una piattaforma di dialogo e confronto per promuovere la parità di genere e affrontare le sfide globali del nostro tempo. Con ospiti di fama internazionale, questo evento diventa il palcoscenico ideale per immaginare un domani più equo e inclusivo. Perché il futuro si costruisce insieme, oggi.

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, Sky organizza Live In Milano 2025, l’evento che dà spazio all’attualità, alle sfide globali e al racconto del mondo che cambia. Insieme a ospiti nazionali e internazionali verranno analizzati i grandi temi del presente per immaginare strategie e soluzioni per il futuro. Dopo la parentesi politica, si passa a parlare di parità di genere e del ruolo della scuola per diffondere una cultura del rispetto contro la violenza sulle donne. Ospiti Giuseppina Torre, Pianista, Antonello Giannelli, Presidente Associazione Presidi, e Daniela Collu, conduttrice autrice televisiva e scrittrice italiana. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Live In Milano 2025, Educare alla parità di genere

Altri articoli sullo stesso argomento

Sky TG24 Live In Milano, educare alla parità di genere contro violenze sulle donne. LIVE - Oggi, Milano accoglie un evento straordinario che va oltre le parole: Sky TG24 esce dai suoi studi per affrontare il tema cruciale della parità di genere e della lotta contro la violenza sulle donne.

Segui queste discussioni su X

ALMED PER IL MILANO FILM FEST Academy Shorts. Sguardi emergenti Proiezione del corto “Okapi - educare tra le rovine di una nazione dimenticata” ?Martedì 3 giugno 2025 12.30 Anteo Palazzo del Cinema, Sala President Tweet live su X

“Come possiamo #educare #studenti e #studentesse alla #bellezza, alla .#natura, all'#arte, al rispetto delle cose pubbliche, se la loro esperienza scolastica quotidiana avviene in contesti così privi di bellezza, natura, #movimento e di #libertà?” Con questo sti Tweet live su X