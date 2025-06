Live In Il cono d' ombra | Pablo Trincia presenta podcast su Denis Bergamini LIVE

Se ti appassiona la scoperta di storie incredibili e approfondimenti che fanno riflettere, non puoi perderti “Live in il cono d’ombra”, il podcast di Pablo Trincia dedicato al caso Denis Bergamini. Questa sera, al Teatro Dal Verme di Milano, tra ospiti di fama internazionale e un pubblico coinvolto, vivremo un momento unico di storytelling e analisi. Preparati a immergerti in un viaggio emozionante, perché l’evento di oggi promette di cambiare il modo di ascoltare le storie che contano.

Torna l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Live In, “Il cono d'ombra”: Pablo Trincia presenta podcast su Denis Bergamini. LIVE

Il Cono d’Ombra – La verità su Denis Bergamini: su Sky Pablo Trincia riaccende i riflettori sul caso - Nel suo documentario "Il cono d'ombra", Pablo Trincia riaccende l'attenzione sul misterioso caso di Denis Bergamini, giovane calciatore trovato morto nel 1989 lungo una statale calabrese.

