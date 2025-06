LIVE Errani Vavassori-Zhang Arevalo Roland Garros 2025 in DIRETTA | gli azzurri inseguono la finale!

La semifinale del doppio misto al Roland Garros 2025 è una sfida entusiasmante tra gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori contro Shuai Zhang e Marcelo Arevalo. In un torneo che sta emozionando il pubblico, gli italiani puntano a scrivere la storia, cercando un posto in finale. Non perdere l'occasione di seguire ogni punto di questa avvincente battaglia: il tennis italiano è pronto a brillare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio misto del Roland Garros 2025 tra Sara ErraniAndrea Vavassori e la coppia composta dalla cinese Shuai Zhang e dal salvadoregno Marcelo Arevalo. Primo confronto diretto in assoluto tra le due compagini, con il duo vincente che in finale troverà TownsendKing o KrawczykSkupski. Gli azzurri, vincitori degli US Open 2024, arrivano al penultimo atto dello Slam parigino dopo aver disputato dei primi turni convincenti. Superate in due parziali le coppie ChanNys e JiangGalloway, Sara ed Andrea hanno usufruito del forfait di Nicholls e Patten avanzando senza disputare i quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Zhang/Arevalo, Roland Garros 2025 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la finale!

Argomenti simili trattati di recente

Roland Garros 2025, il tabellone di doppio misto: Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie - Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica del doppio misto agli US Open 2024, si presentano con la terza testa di serie al Roland Garros 2025.

Segui queste discussioni su X

#RG25 Mambo Italiano al Roland Garros Jannik Sinner + Lorenzo Musetti nei quarti in singolare M Sara Errani e Jasmine Paolini nei quarti in doppio F Sara Errani e Andrea Vavassori in semifinale in doppio MX (Più qualche altra cosa che potrebbe succeder Tweet live su X

Italiani oggi al #RolandGarros... - Doppio femminile: #Paolini #Errani ok. - Doppio Maschile: #Bolelli #Vavassori ko. - Doppio misto Vavassori Errani avanti a tavolino. ... e stasera tocca all'italo-alienizzato Jannik #Sinner. Tweet live su X

Nella giornata dei doppi due buone e una cattiva notizia: Sara #Errani e Jasmine #Paolini vincono e vanno ai quarti. Eliminati invece Simone #Bolelli e Andrea #Vavassori. Infine passa senza giocare il duo misto Errani-Vavassori, che va dritto in semifinale. # Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Errani/Vavassori-Zhang/Arevalo, Roland Garros 2025 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la finale!

Lo riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio misto del Roland ...

Errani/Vavassori-Zhang/Arevalo oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

oasport.it scrive: Nella giornata di mercoledì 4 giugno, per le semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2025 di tennis, torneranno in campo gli azzurri ...

Quando giocano Sara Errani e Andrea Vavassori in doppio misto al Roland Garros: il programma

Riporta sportal.it: Tutti i dettagli sulla semifinale che vede impegnati i due tennisti italiani, alla ricerca di un altro successo a livello di slam.