LIVE Errani Vavassori-Zhang Arevalo 6-2 6-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | gli azzurri non falliscono l’appuntamento con la finale!

Sara Errani e Andrea Vavassori sfidano Zhang e Arevalo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SARA ERRANIANDREA VAVASSORI b. SHUAI ZHANGMARCELO AREVALO 6-2 6-3! Non passa, non passa il dritto della cinese. Gli azzurri volano in finale! 40-30 MATCH POINT ERRANIVAVASSORI! SI! Stop volley di rovescio vincente di Sara. 30-30 Insidiosissimo rovescio in back di Vavassori che sorprende gli avversari. 15-30 Distrazione di Errani sul recupero di Zhang. Bisogna chiuderla ora ragazzi. 15-15 Gran volèe di dritto di Arevalo. 15-0 Prima esterna vincente del torinese. 5-3 BREAK ERRANIVAVASSORI! E se ne va il rovescio della cinese. Andrea serve ora per il match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Zhang/Arevalo 6-2 6-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: gli azzurri non falliscono l’appuntamento con la finale!

Roland Garros 2025, il tabellone di doppio misto: Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie - Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica del doppio misto agli US Open 2024, si presentano con la terza testa di serie al Roland Garros 2025.

Roland Garros, gli italiani di oggi: Quarti di Finale Singolare M: N.P. 14:00 Sinner - Bublik (Eurosport 1 e D+) Semifinali Doppio MX: N.P. 14:00 Errani/Vavassori - Zhang/Arevalo (D+) Tweet live su X

A #RolandGarros Sinner è pronto a lottare su ogni punto, mentre Vavassori/Errani sognano in grande. Su le mani per gli Azzurri! Tutti i match sono live e on demand sui 6 canali #Eurosport, solo su #TIMVISION https://tim.social/roland_garros_2025… Tweet live su X