LIVE Errani Vavassori-Zhang Arevalo 6-2 4-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | set e break di margine per gli azzurri

Segui in tempo reale l'emozionante sfida di Roland Garros 2025 tra Errani, Vavassori, Zhang e Arevalo, con gli azzurri in vantaggio di set e break. Un match ricco di adrenalina, scambi intensi e colpi spettacolari che tiene il pubblico con il fiato sospeso. Clicca qui per aggiornamenti live e vivere ogni emozione di questa avvincente partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio dell’emiliana. 15-0 Si ferma sul nastro il passante di dritto della cinese. Al servizio Errani. 2-4 Game ZhangArevalo. Terzo ACE del game per il centroamericano. 40-15 E’ larga la risposta di rovescio di Vavassori. 30-15 Ancora ACE del salvadoregno. 15-15 Scambio quasi da pickleball con tutti e 4 i giocatori attaccati alla rete. La spuntano i nostri. 15-0 ACE Arevalo. 4-1 Game ErraniVavassori. Ottima volèe dell’azzurra e break confermato. 40-0 Decolla la risposta di rovescio dell’asiatica. 30-0 Non passa il dritto incrociato della cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Zhang/Arevalo 6-2 4-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: set e break di margine per gli azzurri

Roland Garros 2025, il tabellone di doppio misto: Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie - Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica del doppio misto agli US Open 2024, si presentano con la terza testa di serie al Roland Garros 2025.

Roland Garros, gli italiani di oggi: Quarti di Finale Singolare M: N.P. 14:00 Sinner - Bublik (Eurosport 1 e D+) Semifinali Doppio MX: N.P. 14:00 Errani/Vavassori - Zhang/Arevalo (D+) Tweet live su X

