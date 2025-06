LIVE Brescia-Trapani Serie A basket 2025 in DIRETTA | i padroni di casa possono chiudere i conti

Oggi è il grande giorno per Brescia! I padroni di casa sono pronti a chiudere i conti contro Trapani e a conquistare un posto in finale. La semifinale scudetto di Serie A di basket 2025 promette emozioni forti e colpi di scena. Non perdere l’occasione di seguire ogni azione in diretta: nel basket, come nella vita, ogni punto può fare la differenza! Preparati a tifare per la tua squadra del cuore!

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Brescia-Trapani gara-3 della semifinale scudetto per la Serie A di basket 2025! Continua una serie al meglio delle cinque partite che dopo le prime due sfide al Palashark vedono i padroni di casa avanti 2-0 e oggi hanno il primo match point a disposizione. La squadra di Peppe Poeta ha completamente ribaltato i pronostici portando a casa le prime due partite giocate a Trapani e, dunque, ora ha due chance sul parquet amico di conquistare la prima finale della sua storia.

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c'è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

PODCAST LBA ?@spel81, @StefanoRod86 e @MaxBogni99 Il sorprendente 2-0 di Brescia su Trapani e il tutto sommato giusto 1-1 tra Virtus e Olimpia nel nostro consueto appuntamento con la LBA. #LBAPlayoff #TuttoUnAltroSport https://backdoorpodcast. Tweet live su X

Brescia-Trapani G3, Poeta: "Felici di riabbracciare il nostro pubblico. Trapani spalle al muro sarà un avversario difficilissimo" - https://is.gd/gNg0Vc di Fabio Rusconi Tweet live su X

Brescia impressionante, Trapani troppo discontinua all'intero della stessa partita. Mi sarei aspettato 5 partite, si rischia seriamente di chiudere tutto mercoledì a Brescia #LBAPlayoff Tweet live su X

