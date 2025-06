LIVE Brescia-Trapani 92-86 Serie A basket 2025 in DIRETTA | Della Valle e Ndour mandano i lombardi in finale!

Una partita emozionante tra Brescia e Trapani si conclude con un incredibile risultato di 92-86, regalando ai lombardi la storica prima finale in Serie A Basket 2025! Della Valle e Ndour sono stati i protagonisti indiscussi, trascinando la squadra alla conquista di un traguardo memorabile. Resta sintonizzato su OA Sport per aggiornamenti e analisi approfondite, perché il meglio deve ancora arrivare. Buon proseguimento di serata e... Continua a seguirci!

Brescia è in finale per la prima volta nella sua storia! L'appuntamento con i playoff è per domani con gara-3 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. TOP SCORER – BRESCIA: Della Valle 23 punti, TRAPANI: Robinson 20 92-86 22 ai liberi per Della Valle e match chiuso! 90-86 22 ai liberi di Burnell a 10? dalla fine! 88-86 02 ai liberi per Horton, che spreca la chance del pareggio 88-86 01 ai liberi per Petrucelli.