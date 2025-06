LIVE Brescia-Trapani 80-79 Serie A basket 2025 in DIRETTA | si decide tutto negli ultimi 5 minuti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84-84 Canestro di Rivers e nuovo pareggio 82-84 TRIPLA DI ROBINSON!!! Sorpasso Trapani! 82-81 Risponde subito Yeboah 82-79 Canestro di Della Valle che supera quota 20 punti personali 80-79 Canestro di Robinson 80-77 03 anche per Dowe!!!!!!!! 80-77 02 per Horton 80-77 TRIPLAAAAA DI DELLA VALLEEEEEEEE! 77-77 Canestro di Bilan e nuova paritĂ 75-77 Si sblocca Galloway e sorpasso Trapani! 75-75 TRIPLA DI GENTILE!!!!!!!!! 75-72 22 ai liberi di Dowe dopo l’antisportivo di Galloway 73-72 Tripla di Alibegovic! 73-69 Si riparte da dove si era lasciato, cioè con i liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Brescia-Trapani 80-79, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si decide tutto negli ultimi 5 minuti!

