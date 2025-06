LIVE Brescia-Trapani 71-69 Serie A basket 2025 in DIRETTA | 54 liberi tirati in 30 minuti!

Basket appassionati, tenetevi forte: la sfida tra Brescia e Trapani infiamma la Serie A 2025 con un finale mozzafiato! Dopo 30 minuti intensi e ben 54 liberi tirati, il punteggio è ancora in bilico, e ogni secondo conta. Restate aggiornati per non perdere neanche un'azione di questa battaglia sul parquet, perché il risultato può cambiare in un istante. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

71-69 Canestro di Rossato che chiude il terzo quarto 71-67 22 ai liberi per Burnell 69-67 33 ai liberi per Rossato 69-64 22 ai liberi per Ivanovic 67-64 22 ai liberi per Dowe. Sono già 47 i liberi tirati questa sera! 65-64 Canestro di Burnell 63-64 Tripla di Rossato!!!!! 63-61 22 ai liberi per Della Valle 61-61 22 ai liberi per Dowe, anche in questo quarto squadre velocemente in bonus 59-61 12 ai liberi per Bilan, si abbassano le percentuali dalla lunetta di Brescia 58-61 Tripla di Brown!!!!!!! 58-58 12 ai liberi per Burnell 57-58 Schiacciata di Bilan 55-58 Canestro di Horton 55-56 22 ai liberi per Petrucelli dopo l'antisportivo di Ndour 55-54 11 ai liberi per Robinson 55-53 Canestro di Robinson che subisce anche fallo 55-51 Tripla di Amedeo Della Valle!!!!! 52-51 Canestro di Horton e miniparziale per Trapani 52-49 12 ai liberi per Robinson 52-48 A segno Alibegovic 52-46 22 ai liberi per Ivanovic 50-46 Tripla di Ivanovic! Si sblocca Brescia 47-46 Canestro di Petrucelli e Trapani torna a -1 47-44 Primi punti della ripresa messi a segno da Horton Si chiude un primo tempo da 89 punti, con tantissimi liberi tirati nel secondo quarto.

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

