LIVE Brescia-Trapani 55-54 Serie A basket 2025 in DIRETTA | si lotta punto a punto al Palaleonessa

L'emozione infiamma il Palaleonessa: Brescia e Trapani si sfidano in un finale di partita da cardiopalma, punto a punto, con ogni canestro che può cambiare le sorti del match. La tensione è alle stelle, e il pubblico assiste a un duello senza esclusioni di colpi. Restate con noi per vivere in tempo reale ogni emozionante istante di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-64 Canestro di Burnell 63-64 Tripla di Rossato!!!!! 63-61 22 ai liberi per Della Valle 61-61 22 ai liberi per Dowe, anche in questo quarto squadre velocemente in bonus 59-61 12 ai liberi per Bilan, si abbassano le percentuali dalla lunetta di Brescia 58-61 Tripla di Brown!!!!!!! 58-58 12 ai liberi per Burnell 57-58 Schiacciata di Bilan 55-58 Canestro di Horton 55-56 22 ai liberi per Petrucelli dopo l’antisportivo di Ndour 55-54 11 ai liberi per Robinson 55-53 Canestro di Robinson che subisce anche fallo 55-51 Tripla di Amedeo Della Valle!!!!! 52-51 Canestro di Horton e miniparziale per Trapani 52-49 12 ai liberi per Robinson 52-48 A segno Alibegovic 52-46 22 ai liberi per Ivanovic 50-46 Tripla di Ivanovic! Si sblocca Brescia 47-46 Canestro di Petrucelli e Trapani torna a -1 47-44 Primi punti della ripresa messi a segno da Horton Si chiude un primo tempo da 89 punti, con tantissimi liberi tirati nel secondo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Brescia-Trapani 55-54, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si lotta punto a punto al Palaleonessa

Approfondisci con questi articoli

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

Segui queste discussioni su X

La programmazione delle Gare-3 di semifinale degli #LBAPlayoff @UnipolCorporate La Trapani Shark vola a Brescia con l’obiettivo di allungare la serie, mentre @VirtusSegafredo e @OlimpiaMI1936 si preparano ad un altro round infuocato #TuttoU Tweet live su X

PODCAST LBA ?@spel81, @StefanoRod86 e @MaxBogni99 Il sorprendente 2-0 di Brescia su Trapani e il tutto sommato giusto 1-1 tra Virtus e Olimpia nel nostro consueto appuntamento con la LBA. #LBAPlayoff #TuttoUnAltroSport https://backdoorpodcast. Tweet live su X